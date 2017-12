Schumacher ironiza declaração de Montoya Na quinta-feira Juan Pablo Montoya afirmou que Hungaroring - onde, neste domingo será disputada a 13ª do Mundial de F-1 - não é uma pista para a Ferrari, mas para a Williams. Nesta sexta-feira os alemães solicitaram para Michael Schumacher comentar a afirmação: "Domingo vamos ver se ele tem razão. O que dá para adiantar, porém, é que se de fato o circuito é mais da Williams, não quer dizer que seja para ele." Schumacher referia-se às duas desastrosas participações do colombiano no GP da Hungria, onde nunca marcou pontos.