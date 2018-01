Schumacher já negocia a renovação O piloto alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, revelou que está negociando a renovação de seu contrato com a Ferrari, que termina no final de 2006. Em entrevista ao diário italiano ´La Gazzetta dello Sport´, Schumacher foi claro. "Para dizer a verdade, Jean (Todt, diretor da equipe) e eu estamos conversando sobre a possibilidade de ampliar a nossa relação". Schumacher tambem comentou as especulações segundo as quais a escuderia italiana estaria preparando o espanhol Fernando Alonso (Renault), para substituí-lo após a sua aposentadoria. "Alonso no meu lugar em Maranello? Seria uma ótima decisão, porém ele vai ter de esperar?, disse.