Schumacher joga pelas vítimas de NY O piloto Michael Schumacher participou nesta quarta-feira em Milão de uma partida de futebol beneficente. O time dos pilotos, que contou com o alemão e Giancarlo Fisichella, enfrentou a equipe formada por grandes nomes da moda. O evento teve um minuto de silêncio e todo o dinheiro arrecadado será doado à família dos ítalo-americanos que tiveram vítimas no atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, lembrado nesta quarta-feira no mundo todo.