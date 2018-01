Schumacher larga na pole em Suzuka O piloto alemão da Ferrari, Michael Schumacher, campeão antecipado da temporada, fez o tempo mais rápido no treino classificatório para o GP do Japão de 2001, última prova da temporada. Esta foi a 11ª pole position de Schumacher na temporada. A corrida será disputada na madrugada deste domingo, no circuito de Suzuka. A segunda colocação ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, da equipe Wiiliams. O companheiro de Montoya na Williams e irmão do campeão mundial, Ralf Schumacher, fez o terceiro melhor tempo. O brasileiro Rubens Barrichello largará na quarta colocação, depois de chegar a fazer a pole provisória. Barrichello precisa vencer a corrida e torcer para Coulthard terminar pelo menos em quinto lugar para conquistar o vice-campeonato no mundial.