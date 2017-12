Schumacher larga na pole na Hungria O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, está mais próximo do seu quarto título na Fórmula 1. Ele registrou o tempo mais rápido nos treinos oficiais deste sábado, no circuito de Hungaroring, e larga na pole position no GP da Hungria. O tempo de 1:14.059 feito pelo piloto é o novo recorde da pista. Na segunda posição larga o escocês David Coulthard, da McLaren, quer marcou 1:14.860 e em seguida o brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, com 1:14.953. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, e o italiano Jarno Trulli, da Jordan, largam na seqüência. Os brasileiros Luciano Burti, da Prost, Enrique Bernoldi, da Arrows, e Tarso Marques, da Minardi, largam na 19ª, 20ª e 22ª posição, respectivamente. Confira o grid de largada: 1) Michael Schumacher - Ferrari 2) David Coulthard - McLaren-Mercedes 3) Rubens Barrichello - Ferrari 4) Ralf Schumacher - Williams-BMW 5) Jarno Trulli - Jordan-Honda 6) Mika Hakkinen - McLaren-Mercedes 7) Nick Heidfeld - Sauber-Petronas 8) Juan Pablo Montoya - Williams-BMW 9) Kimi Raikkonen - Sauber-Petronas 10) Jacques Villeneuve - BAR-Honda 11) Olivier Panis - BAR-Honda 12) Jean Alesi - Jordan-Honda 13) Pedro de la Rosa - Jaguar 14) Eddie Irvine - Jaguar 15) Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault 16) Heinz-Harald Frentzen 17) Jason Button - Benetton-Renault 18) Fernando Alonso - Minardi-European 19) Luciano Burti - Prost-Acer 20) Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech 21) Jos Verstappen - Arrows-Asiatech 22) Tarso Marques - Minardi European