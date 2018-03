Schumacher larga na última fila em corrida da Superbike

O piloto alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, vai largar na última fila da prova deste domingo do Campeonato Alemão de Superbikes no circuito de Oschersleben. Schumacher, de 39 anos, teve problemas na sua moto durante o treino de classificação e vai largar entre os últimos do grid, que reúne 39 pilotos. O piloto alemão pretendia correr utilizando o pseudônimo "Marcel Niederhausen", mas mudou de idéia quando isto veio a público.