Schumacher leva ?surra? em enquete Pelo menos para os internautas do portal Estadao.com.br o pentacampeão mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, não é o maior piloto de todos os tempos. Na enquete feita durante 24h no site, cuja pergunta foi ?Schumacher é o maior??, 70,62% dos participantes responderam ?não?, enquanto 29,38% dos internautas responderam ?sim?. Apesar dos números que o colocam como líder em grande parte dos quesitos da categoria e como maior campeão de todos os tempos, em quantidade de títulos, ao lado da argentino Juan Manuel Fangio, os brasileiros ainda parecem ter muito vivas na memória as lembranças dos títulos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e, especialmente, Ayrton Senna. Sem esquecer, é claro, dos episódios em que o piloto foi prestigiado, em detrimento de seu companheiro de Ferrari, o também brasileiro Rubens Barrichello, por decisões da equipe e que o ajudaram a conquistar os títulos mundiais de 2000, 2001 e 2002.