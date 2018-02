Schumacher lidera 1º treino no Canadá Nenhuma novidade no primeiro treino livre para o GP do Canadá, a 8ª etapa da temporada de Fórmula 1. Na sessão desta sexta-feira, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, o mais rápido foi o alemão Michael Schumacher, que lidera com folga o campeonato. O segundo colocado foi seu companheiro de Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello, que também é o vice-líder do Mundial. Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira, para mais um treino livre. No sábado, acontece a sessão que define o grid de largada. E domingo, a prova tem largada prevista para as 14h30 (horário de Brasília). Confira os tempos do treino livre: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m14s013 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m14s291 3º Anthony Davidson (BAR) - 1m14s519 4º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m14s952 5º Jarno Trulli (Renault) - 1m15s428 6º Fernando Alonso (Renault) - 1m15s606 7º Jenson Button (BAR) - 1m15s905 8º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s928 9º Ralf Schumacher (Williams) - 1m15s948 10º Olivier Panis (Toyota) - 1m15s997 11º Giancarlo Fisichella (Sauber) - 1m16s240 12º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m16s475 13º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m16s570 14º Takuma Sato (BAR) - 1m16s655 15º Mark Webber (Jaguar) - 1m16s820 16º David Coulthard (McLaren) - 1m16s947 17º Nick Heidfeld (Jordan) - 1m17s135 18º Felipe Massa (Sauber) - 1m17s447 19º Timo Glock (Jordan) - 1m17s890 20º Christian Klien (Jaguar) - 1m18s463 21º Gianmaria Bruni (Minardi) - 1m18s828 22º Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1m18s959