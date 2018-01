Schumacher lidera o primeiro treino O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, fez o melhor tempo nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Silverstone: 1:23.619. Rubens Barrichello, também da Ferrari, fez o segundo melhor tempo, de 1:24.405, seguido do finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, que fez 1.24.413. O escocês David Coulthard, que ainda sonha em tirar o título das mãos de Schumacher, ficou atrás do seu companheiro de McLaren, com 1:24.430. Ralf Schumacher, da Williams, fez o 11º tempo, de 1:26.168, e seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, ficou em 13º, com o tempo de 1:26.663.