Schumacher lidera prova e Rubinho é 2º O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, assumiu a ponta na largada do 31º GP do Brasil ao ultrapassar o colombiano Juan Pablo Montoya, que perdeu o bico de sua Williams e teve de parar nos boxes para consertá-lo e voltar à pista. Na segunda posição está Rubens Barrichello, que largou em oitavo e fez uma largada surpreendente. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, é o terceiro. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, é o nono colocado enquanto Enrique Bernoldi, da Arrows, é o 16º. O brasileiro Enrique Bernoldi, da Arrows, corre com o carro reserva, após ter rodado no warm up e se envolvido em um confuso acidente, no momento em que recebia atendimento do safety car. Ele largou na última fila, na 21ª posição. Na classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, lidera com 14 pontos seguido do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, com 12, e do irmão Ralf, com 10, também da escuderia inglesa. Entre os brasileiros, apenas Felipe Massa pontuou nesta temporada e ocupa a 10ª posição, com um ponto.