Schumacher lidera treino na Malásia O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, foi o mais rápido no primeiro treino classificatório para o GP da Malásia, em Sepang, na manhã desta sexta-feira. O pentacampeão terminou com o tempo de 1m34s980. Com o resultado, Schumacher será o último piloto a fazer a tomada de tempo no treino decisivo, no sábado, que definirá o grid da corrida deste domingo. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou em segundo lugar, com 1m34s681. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, marcou o terceiro tempo (1m35s939), seguido pelos pilotos da McLaren, Kimi Raikkonen (1m36s038) e o escocês David Coulthard (1m36s297), que venceu o primeiro GP do ano, na Austrália. O brasileiro Cristiano da Matta, da Toyota, ficou com o 11º tempo (1m36s706). O amazonense Antonio Pizzonia, da Jaguar, não participou da tomada de tempo por causa de um problema no carro durante os treinos livres desta manhã. Confira o resultado do primeiro treino classificatório: 1 -Michael Schumacher (Ferrari) 1m34s980 2 -Rubens Barrichello (Ferrari) 1m35s681 3 -Juan Pablo Montoya (Williams) 1m35s939 4 -Kimi Raikkonen (McLaren) 1m36s038 5- David Coulthard (McLaren) 1m36s297 6- Jarno Trulli (Renault) 1m36s301 7- Nick Heidfeld (Sauber) 1m36s407 8- Heinz-Harald Frentzen (Sauber) 1m36s615 9- Jenson Button (BAR) 1m36s632 10- Fernando Alonso (Renault) 1m36s693 11- Cristiano Da Matta (Toyota) 1m37s706 12- Giancarlo Fisichella (Jordan) 1m36s789 13- Ralph Schumacher (Williams) 1m36s805 14- Olivier Panis (Toyota) 1m36s995 15- Jacques Villeneuve (BAR) 1m37s585 16- Mark Webber (Jaguar) 1m38s240 17- Ralph Firman (Jordan) 1m38s240 18- Jos Verstappen (Minardi) 1m38s904 19- Justin Wilson (Minardi) 1m39s354 20- Antonio Pizzonia (Jaguar) não participou