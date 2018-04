Schumacher mais lento que Barrichello O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher (Ferrari), foi oito décimos mais lento que seu companheiro Rubens Barrichello no seu primeiro dia de treinos no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Schumacher deu 88 voltas na pista espanhola e sua melhor volta foi de 1min16s944. Barrichello treinou em Jerez na terça e quarta-feira e seu melhor tempo foi de 1min16s106 (que se tornou o recorde do circuito). O piloto alemão volta a treinar em Jerez de La Frontera nesta sexta-feira. Este treino será solitário, pois a escuderia suíça Sauber, que também treinava no circuito espanhol, encerrou nesta quinta seus testes com o piloto italiano de F-3000 Vitantonio Liuzzi, que completou 60 voltas, com o melhor tempo sendo 1min18s945.