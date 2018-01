Schumacher: mais rápido com F-2002 O pentacampeão mundial, Michael Schumacher, foi o mais rápido nos treinos que a Ferrari e a Sauber realizaram nesta terça-feira no circuito de Ímola, na Itália. Nos testes de pneus que realizou com o modelo do ano passado, o alemão marcou o tempo de 1min.21s.795. Antes, ele havia testado o modelo 2003 e fez um tempo um pouco abaixo (1min21s980). A Ferrari vai iniciar o campeonato com o modelo 2002, com o qual conseguiu 15 vitórias em 17 provas. Rubens Barrichello também treinou em Ímola nesta terça e em sua melhor passagem conseguiu o tempo de 1min22s739. O piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer fez o terceiro tempo do dia (1min23s022). Atrás, vieram os dois carros da Sauber: Nick Heidfeld ficou com a quarta posição (1min23s396) e Heinz-Harald Frentzen em quinto (1min23s414).