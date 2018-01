Schumacher: máquina de vencer Máquina de vencer, cavaleiro teutônico, kaiser, cidadão calculista e frio, dotado da imperturbável calma e indestrutível ambição germânicas, preciso nos movimentos, indiferente aos colegas na pista, por isso mesmo nem sempre ético ou mesmo leal. Todos são atributos que Michael Schumacher construiu ao longo de quase dez anos de uma das mais brilhantes carreiras na Fórmula 1. Seu olhar sisudo, realçado pelo queixo proeminente, freqüente economia de palavras e determinação obsessiva pelas vitórias ajudam a compor a imagem de, por vezes, egoísta. "As pessoas acreditam sempre no que querem", defende-se o piloto que pouco tem a ver com os italianos, mas talvez seja o que mais tenha se identificado com a Ferrari, com a Ferrari de grandes conquistas na era da ultratecnologia da Fórmula 1. A quebra da série de 21 anos sem título de pilotos da Ferrari, ano passado, e a avalanche de recordes estabelecida nos últimos tempos, muitos deles históricos, transformaram Schumacher num mito vivo e atuante. As comparações com outra lenda irretocável das pistas, Ayrton Senna, são inevitáveis. Já há quem o veja como um piloto mais completo que o brasileiro. Mas por mais incrível que possa parecer, falar do outro lado da sua vida, a que poucos conhecem, a do homem e não o piloto Michael Schumacher, pai de dois filhos, Gina Maria e Michel Schumacher II, não o inibe. Pelo interesse demonstrado na conversa, até o estimula. Depois de responder sobre números e números nas várias entrevistas coletivas programadas em São Paulo, de repente recordar da família, em pleno fim de semana de disputa de corrida, é "delicioso", como ele definiu a situação. Agência Estado - Como você convive com a fama de ser uma máquina de vencer? Muito frequentemente as pessoas acreditam no que querem acreditar. Certamente eu não sou uma máquina de vencer. Primeiro porque não sou máquina e sim um ser humano. Vou ao banheiro como qualquer pessoa, choro, amo e tenhos meus momentos de elevação emocional e de tristezas também. Ninguém vê isso. O que aparece é o Michael Schumacher dos autódromos, diferente do Michael Schumacher da vida particular. AE - Eles são muito diferentes? Minha imagem vem do que é exposto nas pistas, onde estou concentrado ao máximo em meu trabalho. Não poderia ser de outra forma. Há muitos sócios nesse projeto, investe-se quantias elevadíssimas de dinheiro. Minha função é corresponder ao que essas pessoas esperam de mim. Quando estou fora desse ambiente, não tenho mais o desafio de ter de vencer. Simplesmente fico junto das minhas crianças, com quem brinco e me divirto. Procuro também educá-los, orientá-los a um dia tirar o melhor de suas vidas (Ginna Maria tem 4 anos e Michael II, 2). AE - Você se refere regularmente a seus filhos. Verdade. Lembro-me deles sempre. Mesmo nos fins de semana de corrida, apesar de estar muito ocupado, sempre sobra um tempo para pensar em outras coisas. Hoje (quinta-feira) de manhã, por exemplo, conversei com a minha família por cerca de meia hora no telefone. Se eu puder mais tarde irei fazer o mesmo. Mas como nem sempre dá, tenho no meu laptop várias fotos tiradas durante o convívio com as crianças. Eu tenho o hábito de olhá-las, em pleno autódromo, porque me faz muito bem. AE - Sua atividade tem bem mais riscos do normal. Na Austrália, este ano, você sofreu uma acidente grave, capotando com a Ferrari. Considerando-se a importância da família para você, naquele instante Ginna Maria e Michael II vieram a sua mente? Não. Por uma razão: o acidente foi mais espetacular que sério. Não cheguei a sentir nada. Já em Silverstone, em 1999, a história é outra. Eu podia ter morrido. Minha família foi a primeira coisa que pensei. AE - Suas últimas performances têm levado profissionais a estudar sua capacidade impressionante de ser muito veloz e constante durante toda a corrida, o que a Fórmula 1 define como o seu segredo para ser tão eficiente. Como você mesmo analisa sua reconhecida competência? Tenho talento pessoal, sem dúvida. Mas só isso não explica. É preciso muito treinamento físico também. As duas coisas combinadas garantem meu elevado grau de concentração o tempo todo. A preparação do carro é outra chave desse sucesso. Se ele não ficar bem acertado, tudo se tornará bem mais difícil. O importante é dispor de tudo isso e ser preciso a cada volta, esse é um dos segredos. Não é o fato de eu ser alemão. Claro que nossa formação ajuda, pela disciplina, determinação, motivação que recebemos como orientação. Se você olhar, na prova de Melbourne, os quatro pilotos alemães da Fórmula 1 estavam entre os dez primeiros (Schumacher venceu, Nick Heidfeld, da Sauber, classificou-se em quarto e Heinz-Harald Frentzen, Jordan, quinto. Ralf Schumacher, Willliams, estava entre os líderes quando abandonou). AE - Para quem está do lado de fora, fica difícil imaginar como uma pessoa da sua formação, pela sua própria descrição, convive bem com os italianos, de concepção de vida bastante distinta. Schumacher - (Risos) É verdade. Ser alemão não significa, porém, contar apenas com vantagens. O enfoque que damos ao trabalho por vezes é menos eficiente que o dos italianos, que são mais flexíveis. Há ocasiões em que você precisa dessa tolerância para atingir um determinado resultado mais rápido. Aprendi que a melhor solução é a combinação entre as duas escolas e nós na Ferrari felizmente a temos. AE - Voltando a falar de assuntos extra-Fórmula 1, você parece interessar-se bastante pelos seus projetos conjuntos com a Unesco. Schumacher - Sim, muito, ainda que o meu grau de dedicação não seja o que eu gostaria em razão das minhas atividades profissionais. Apenas financiar esses projetos não é o que mais me deixa feliz. AE - Fale sobre esses projetos. Sim. Mantemos três hospitais infantis. Um em Sarajevo, outro na Índia e um terceiro na África. Vou até lá algumas poucas vezes por ano acompanhar os trabalhos. Participo de jogos beneficentes, para arrecadar fundos, e toda a renda das minhas fotografias, e há muitas requisições, também é dedicada para bancar as despesas. AE - As crianças parecem de alguma forma te sensibilizar. Aqui em São Paulo, a cada farol de trânsito, é possível ver meninos e meninas de rua, sem saber o que é família. O que você sente? Meus projetos são dedicados a crianças nessa faixa de idade. Aumento minha convicção de estar certo quanto à idade das crianças que cuidamos. Quando são adultos e normais, de alguma forma sempre há solução para se evoluir na vida. No caso dos bebês, a dependência é total dos pais ou de quem os trate, instituições. Crianças um pouco mais crescidas é possível educar, mostrar-lhes um outro sentido para a vida. AE - As suas doações a esses projetos não devem ser pequenas. O que você faz com a significativa soma de dinheiro que recebe? (Segundo seu próprio empresário, Willi Weber, Schumacher deverá faturar este ano, considerando-se todas as rendas, cerca de US$ 70 milhões). O mesmo que você. AE - Desculpe, a comparação não é possível. Compro alimentos, passeio com as crianças, pago despesas. Dinheiro para mim quer dizer independência. Sou uma pessoa de sorte por ganhar o que ganho. O trabalho que faço permite que eu atinja meus objetivos pessoais, a isso chamo de independência. O que faço com meu dinheiro não me parece ser importante. Posso apenas dizer que tenho empresas especializadas que orientam meus investimentos. (Ele reside, oficialmente, em Vufflens-le-Chateau, próximo a Genebra, na Suíça. Em outra entrevista Schumacher disse ser pouco ousado para investir, preferindo opções mais conservadoras, como manter o dinheiro aplicado em bancos). AE - Para concluir, voltemos às crianças. Se Michael II escolher a sua profissão, você o apoiará? Compreenda assim: se ele demonstrar vontade mesmo, estiver determinado a ser um piloto, não irei interferir na decisão e até vou ajudar no que for possível. Mas se eu pudesse escolher o futuro para meu filho, não recomendaria a minha atividade. Preferiria muito mais vê-lo jogando golfe, pela simples razão de que é muito mais seguro. AE - Por você, Rubens Barrichello teria o contrato renovado pela Ferrari? Ele tem feito um trabalho muito bom. É bastante rápido e se você olhar no mercado verá que não tem ninguém melhor que ele. Não sou eu quem decide na Ferrari, mas minha opinião é de que ele deve ficar na equipe.