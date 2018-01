Schumacher mostra confiança para Monza Para Michael Schumacher, o melhor tempo nos treinos coletivos de Monza, semana passada, não é obra do acaso. O líder do Mundial de F1 acredita que domingo, no GP da Itália, lá mesmo em Monza, a Ferrari será bem diferente daquela das últimas etapas do campeonato, em que chegou a tomar uma volta da Renault. ?Parece que retornamos ao nosso padrão. Reconheço que será uma prova difícil , mas voltamos a ter chance real de vencer?, disse Schumacher. A Ferrari experimentou mudanças na aerodinâmica do F2003-GA, no motor 052 e testou vários tipos de novos pneus da Bridgestone. É grande a expectativa também quanto ao que farão os novos pneus Michelin, cuja largura será controlada agora depois da bandeirada e não mais antes. Há suspeitas de que eles aumentavam a largura com o uso.