Schumacher mostra velocidade em último dia de teste da GP2

Os organizadores da principal categoria de acesso à F1 disseram que o alemão, heptacampeão mundial de F1, que vai correr pela equipe Mercedes nesta temporada depois de ter se aposentado da Ferrari, completou sua melhor volta em 1min24s621, em um teste particular.

O tempo foi apenas 0s4 mais lento que o recorde da pista na GP2, de 1min24s262, marcado pelo japonês Kamui Kobayashi em 2008.

De acordo com o site do circuito de Jerez, Schumacher possui o recorde da pista, com 1min15s650, marcado em um teste da Fórmula 1 em 2004 pela Ferrari.

"Estou muito satisfeito com a forma como os testes aconteceram", disse Schumacher em comunicado. "Conseguimos fazer tudo o que planejamos. Me senti bem, imediatamente confortável de voltar ao carro".

Os organizadores disseram que o alemão completou 1.151 quilômetros durante três dias, com 130 voltas apenas nesta quinta-feira.

David Sears, chefe da equipe Super Nova GP2, não teve dúvidas sobre o bom desempenho de Schumacher.

"Diria que ele está mais em forma, mais inteligente e mais rápido do que a maioria dos outros pilotos", disse ele. "Aos 41 anos, ele vai demonstrar isso mais uma vez".

Schumacher não tem permissão para guiar um carro de F1 até o primeiro teste oficial da pré-temporada, em Valencia, no leste da Espanha, em 1o de fevereiro.

O alemão assumiu a vaga na Mercedes (ex-Brawn), aberta pela saída do campeão mundial Jenson Button para a McLaren. Ele se aposentou em 2006 com o recorde de 91 vitórias na categoria.

