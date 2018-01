Schumacher não assusta, diz Montoya Nas pistas, Juan Pablo Montoya não está confirmando as expectativas que gerou depois de liderar, brilhantemente, o GP do Brasil, o terceiro desde a sua estréia na Fórmula 1, este ano. Fora do cockpit dos carros, contudo, suas declarações têm sido bem contundentes, como a publicada pela última edição da influente revista italiana Autosprint: "Se fosse eu no lugar de Ralf Schumacher, não tiraria jamais o pé do acelerador logo na largada, em Nurburgring." Na ocasião citada pelo colombiano, Michael Schumacher fechou o próprio irmão. Depois de dez etapas disputadas, o colombiano da equipe Williams somou apenas 12 pontos, decorrentes de duas segundas colocações, nos GPs da Espanha e da Europa. Muito pouco para quem chegou à Fórmula 1 com fama de poder enfrentar e vencer Michael Schumacher. Seu companheiro de equipe (Ralf), por exemplo, já venceu duas vezes este ano, os GPs de San Marino e do Canadá, está em terceiro no Mundial, com 31 pontos na classificação. Se o pé direito, o do acelerador, Montoya ainda não domina como requer a Fórmula 1, não se pode dizer o mesmo do ímpeto para falar. "As manobras intimidatórias de Michael Schumacher, como a que fez com Ralf em Nurburgring, não me assustam em nada", afirmou para a imprensa italiana. "Não sou um piloto que busca intriga com os colegas, mas tampouco olho para o outro lado quando provocado." Montoya apenas esquece-se de considerar que para lutar pelo primeiro lugar com Michael Schumacher é preciso ser veloz o suficiente para estar próximo do piloto da Ferrari. O que, a não ser na prova de Interlagos, o colombiano ainda não conseguiu, ao contrário de Ralf que, com o mesmo carro Williams, até mesmo já venceu o irmão.