Schumacher não gostou de ficar em 2º Tudo era festa depois de alguns minutos de a corrida ter acabado, com Rubens Barrichello em primeiro e Michael Schumacher em segundo. O alemão até brincava: "Eu apontava para ele e ele para mim, na reta, um dizendo para o outro você ganhou porque na realidade não sabíamos." Mas a primeira impressão deixada pelo alemão foi a de que sua intenção não era outra se não cruzar junto do brasileiro mas com ele em primeiro. Não que Barrichello tenha se aproveitado da situação, mas compreendido errado a redução de velocidade do companheiro. E pior: Schumacher ter-se confundido com relação à linha de chegada. "Michael, foi uma decisão sua?" lhe pergunta o repórter norte-americano em seguida ao pódio. "Talvez", responde Schumacher, com a cara bem amarrada de quem não gostou nada do ocorrido. "Trabalhamos juntos, um ajuda o outro, mas na hora de cruzar a linha de chegada falhamos." A impressão nítida deixada pelo campeão do mundo, a partir daí, é que ele resolveu capitalizar com a situação. "Também não gostei do que aconteceu na Áustria, mas ao menos agora estamos iguais. Rubens já se sacrificou por mim e na vida tudo o que vai volta." Reforça a tese de que Schumacher pretendia mesmo vencer sua resposta a outro jornalista dos Estados Unidos, que lhe pergunta se estava se especializando em ser segundo: "Espere até a próxima corrida e você verá", afirmou com gana. Mais tarde, Schumacher comentou que teria de dar satisfações a Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, "por sua decisão de deixar" Barrichello ultrapassá-lo. "Acho que devo me aproximar com as mãos prontas para uma defesa", falou, brincando. Todt apenas confirmou a tese de que Schumacher realmente errou. "Michael queria que Barrichello cruzasse junto, mas por 7 centímetros não deu certo. Não importa quem vença, desde que seja a Ferrari." Depois confirmou. "Não havia mesmo ordem de equipe, fui uma decisão de Michael para os dois cruzarem juntos." O que parece uma brincadeira tem tudo para ser uma grande verdade: a importância que os norte-americanos dão para a história pode ter sido a causa de um erro primário de Schumacher. A linha de chegada em Indianápolis acha-se sobre uma faixa de aproximadamente 80 centímetros de tijolos. Isso mesmo, tijolos. Esse era o piso da primeira edição das famosas 500 Milhas de Indianápolis, em 1911, e até hoje há uma porção dele em pleno asfalto. Claro que perfeitamente alinhado com o piso atual. Em 2000, quando a Fórmula 1 chegou a Indianápolis e Schumacher estabeleceu a pole, convenceu os norte-americanos a deslocar o grid uma fila para trás, a fim de não ter de largar quase em cima da faixa de tijolos. No circuito, portanto, há uma linha branca no limite da faixa de tijolos com o asfalto, que é a de chegada, e outra, 16 metros mais para trás, que é onde começa o grid, por sugestão de Schumacher. Tudo indica que o alemão da Ferrari imaginou que já tivesse cruzado a linha de chegada quando na realidade ela estava um pouco mais para a frente. Nesse pequeno espaço, 16 metros, o carro de Barrichello acabou ficando alguns centímetros na frente do seu, o suficiente para vencer o GP dos Estados Unidos.