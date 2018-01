Schumacher: novo recorde em Fiorano Três dias de testes, dois recordes batidos. Esse é o impressionante currículo do novo carro da Ferrari, lançado oficialmente na última sexta-feira. Na primeira vez em que o modelo F2003-GA foi para a pista, terça-feira, Michael Schumacher bateu o recorde do circuito de Fiorano: fez 57s045, superando os 57s476 conseguidos por ele mesmo em julho do ano passado. Na quarta, pequenos problemas o impediram de andar muito. E hoje, novo recorde: o alemão cravou 56s807, depois de 84 voltas completadas. Schumacher ainda testa o modelo F2003-GA nesta sexta-feira. Mas, apesar da boa performance do novo carro, a Ferrari só deve usá-lo a partir da quarta etapa do campeonato de Fórmula 1, abril, em Imola - a temporada começa dia 9 de março, na Austrália.