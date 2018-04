Schumacher, o mais rápido em Valencia O alemão Michael Schumacher marcou o melhor tempo nos treinamentos deste sábado no circuito de Valencia, na Espanha. Na volta 79, o piloto da Ferrari registrou 1min12s657, superando o francês Olivier Panis, da BAR, e o irmão Ralf Schumacher, da Williams. Schumacher, que continuará seus treinamentos na pista espanhola até segunda-feira, afirmou que estava com muita vontade de pilotar. ?As férias foram muito longas?, disse o alemão, que ficou três meses sem trabalhar. Esta foi a primeira vez que o piloto, quatro vezes campeão do mundo, dirigiu neste circuito. Sobre o traçado, Schumacher comentou: ?Possui muitas curvas, o que o torna muito interessante e divertido, parecendo muito com Magny Cours, na França." Rubens Barrichello, que sofreu um acidente na parte da manhã, foi o quarto e Antonio Pizzonia, com Williams, ficou em sexto. Confira os tempos deste sábado: 1) Michael Schumacher (Ferrari) - 1min12s657- 101 voltas; 2) Olivier Panis (BAR) - 1min13s412 - 102 voltas; 3) Ralf Schumacher (Williams) - 1min13s533 - 73 voltas; 4) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min13s546 - 18 voltas, 5) Jacques Villeneuve (BAR) - 1min13s556 - 71 voltas; 6) Antonio Pizzonia (Williams) - 1min13s599 - 62 voltas; 7) Marc Gené (Williams) - 1min13s990 - 37 voltas e 8) Ryo Fokuda (BAR) - 1min15s400 - 60 voltas.