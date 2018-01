Schumacher pára logo, diz Hakkinen O piloto finlandês Mika Hakkinen (McLaren), que não deverá correr na temporada 2002, disse hoje que a aposentadoria de seu rival Michael Schumacher (Ferrari) também está próxima. ?Vejo certos indícios que fazem duvidar que ele siga correndo por muito mais tempo?, avaliou Hakkinen, que em 2001 completa 11 anos na Fórmula 1. ?Ele corre já há muito tempo. Tem filhos. Conseguiu enorme sucesso e também teve seus acidentes?, acrescentou ele, dando a entender que na sua avaliação, Schumacher já teria conseguido tudo o que queria. Schumacher, que ameaçou não disputar o GP dos Estados Unidos, no último final de semana, negou, categoricamente em sua página da internet que tenha intenção de parar. Segundo o procurador do piloto, Willi Weber, Schumacher vai cumprir integralmente seu contrato com a Ferrari, que termina somente em dezembro de 2004.