Schumacher participa de novo filme da dupla Asterix e Obelix

Curtindo sua 'aposentadoria' da Fórmula 1, o heptacampeão mundial da categoria, o alemão Michael Schumacher, fará parte do filme "Asterix nos Jogos Olímpicos" (site oficial), que tem estréia prevista para 30 de janeiro de 2008, na Europa. Schumacher, que já gravou as cenas, aparecerá a bordo de um carro vermelho com o logotipo da Ferrari, e sua personagem terá o nome de "Schumix", em referência a Asterix e Obelix, personagens da famosa tira de quadrinhos francesa, que retrata, com humor, a época gaulesa. Este será o terceiro filme da dupla gaulesa, que tem como protagonista o ator francês Gérard Depardieu, que interpreta Obelix.