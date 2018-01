Schumacher passa dos limites na festa Michael Schumacher passou dos limites domingo, na comemoração do seu sexto título da Fórmula. Segundo o jornal inglês ?The Sun?, o alemão começou a festa no escritório da Toyota, atrás dos boxes do autódromo de Suzuka, e, com a ?ajuda?? do irmão Ralf e de Olivier Panis, piloto da equipe japonesa, destruiu o local. O alemão e sua trupe viraram uma geladeira, quebraram garrafas e jogaram comida pelo chão. Ralf teria, inclusive, jogado uma televisão pela janela. Michael, embriagado, e Panis aproveitaram para jogar algumas mesas pela janela. ?Eles agiam como uns selvagens. Tudo começou quando um passou a jogar cerveja no outro??, disse ao jornal uma pessoa que presenciou a bagunça. Ontem, em alguns sites especializados em automobilismo, foi publicada uma foto em que Schumacher, com um charuto na boca e camisa aberta, observava a geladeira tombada no chão do escritório da Toyota. Várias latas e garrafas estavam espalhadas pelo chão. Depois da ?festa??, segundo testemunhas, Schumacher resolveu passear pelo paddock de Suzuka dirigindo um guindaste que encontrou na área dos boxes.