Schumacher passa Rubinho; Massa fora O GP dos EUA começou agitado neste domingo. A inusitada saída do carro do colombiano Juan Pablo Montoya em busca de outro carro no boxe da Williams, antes da volta de apresentação, deu o tom no início da corrida. Na largada, o austríaco Christian Klien, da Jaguar, fez lambança e tirou na primeira curva o brasileiro Felipe Massa, da Sauber, e os italianos Giorgio Pantano, da Jordan, e Gianmaria Bruni, da Minardi. O espanhol Fernando Alonso, depois de ter largado em nono e ter conseguido a terceira posição, teve problemas no pneu traseiro e bateu contra o muro do circuito de Indianápolis. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, também bateu forte e está fora da nona etapa do mundial. Neste momento, a corrida está parada e o Safety Car está na pista.