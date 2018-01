Schumacher pede apoio da torcida em Monza Consciente de que a realidade da Fórmula 1 este ano é bastante distinta daquela do ano passado, por exemplo, temporada em que a Ferrari vencia tudo, Michael Schumacher afirmou nesta quarta-feira, dois dias antes dos primeiros treinos livres do GP da Itália, antepenúltimo do Mundial: "Desta vez precisamos do apoio da nossa torcida, como em 2000, quando estávamos numa situação parecida no campeonato. E todos se recordam do que aconteceu depois." Schumacher venceu em Monza, em 2000, e nas três etapas seguintes, dando à escuderia italiana seu primeiro título de pilotos desde 1979. São mesmo grandes as semelhanças entre o momento da Ferrari este ano e o vivido na mesma fase do campeonato de 2000. Hoje Schumacher soma 72 pontos, um a mais que o vice-líder, Juan Pablo Montoya, da Williams, e dois na frente de Kimi Raikkonen, McLaren. Em 2000, o alemão havia perdido o primeiro lugar na classificação na corrida anterior à de Monza, na Bélgica, com a vitória de Mika Hakkinen, da McLaren. E a última vez que Schumacher havia vencido em 2000 fora no Canadá, como neste ano. O piloto da Ferrari comentou nesta quarta-feira: "Precisamos ganhar em Monza para reverter o período negativo." Em 2000, Schumacher iniciou no GP da Itália sua arrancada para quebrar o tabu de 21 anos sem título de pilotos da Ferrari, ao vencer, em seguida, as provas dos Estados Unidos, Japão e Malásia. Os treinos coletivos realizados no circuito lombardo, semana passada, sugerem que com as modificações aerodinâmicas, eletrônicas, no motor, bem como os novos pneus Bridgestone, a Ferrari diminuirá a diferença de desempenho em favor da Williams. As próprias características dos 5.793 metros de Monza favorecem essa aproximação, já que o tempo que os carros permanecem em curva é significativamente menor se comparado com o traçado húngaro, por exemplo, onde a Ferrari chegou uma volta atrás do vencedor, Fernando Alonso, da Renault, equipe que usa pneus Michelin. A disputa entre Bridgestone e Michelin é uma das atrações do GP da Itália. Nos últimos dez dias a Ferrari e a Bridgestone lançaram sobre a possível "irregularidade" dos pneus Michelin a responsabilidade pela sua sensível perda de performance. Os franceses tiveram de produzir novos pneus, para evitar de eles, depois de usados, ultrapassarem a largura máxima de 270 milímetros, assim como seus times foram obrigados a desenvolver novas suspensões para as características desses novos pneus, distintas dos modelos anteriores. Agora, é bom que a Ferrari retome mesmo sua competitividade, já que os pneus mais largos, alegados por ela, não mais existem. Ficará feio se, de repente, os pilotos da Williams, McLaren e Renault, que competem com Michelin, mas os novos, forem mais uma vez bastante superiores como nas últimas etapas. Ralf Schumacher, da Williams, e Ralf Firman, Jordan, passam nesta quinta-feira por avaliação médica com o doutor Sid Watkins para saber se podem disputar o GP da Itália. Ralf bateu forte dia 2, nos treinos coletivos de Monza, e ainda há poucos dias sentia dores de cabeça. Firman se acidentou nos treinos livres de sábado do GP da Hungria e teve fissura no calcanhar. Os dois passaram uma noite no hospital, em observação, por causa da elevada velocidade dos impactos. Turquia - Bernie Ecclestone e o primeiro ministro turco, Recep Erdogan, lançaram nesta quarta-feira, em Istambul, a pedra fundamental do autódromo que receberá o Mundial em 2005.