Schumacher perto de mais um recorde Se Michael Schumacher ganhar no domingo o GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de F1, irá inserir seu nome em outra lista de recordes: o piloto que mais venceu uma etapa do campeonato, sete vezes. Mas o alemão da Ferrari reagiu com energia, nesta quinta-feira, no circuito Gilles Villeneuve, às insinuações de que sua superioridade está tornando a competição chata demais. "A Fórmula 1 não é o Mundial de MotoGP, onde os pilotos trocam de posição durante a corrida toda hora. Nunca foi", defendeu. Ayrton Senna ganhou seis vezes o GP de Mônaco. Schumacher foi o primeiro colocado na Bélgica e em Montreal também em seis oportunidades. Até agora, em 55 anos de história, nunca um piloto venceu sete vezes a mesma prova. O retrospecto de Schumacher no traçado de 4.361 da ilha de Notre Dane é realmente extraordinário: das sete últimas edições do evento, ganhou cinco. Curiosamente, é a pista onde seus adversários, como Juan Pablo Montoya, da Williams, e Jenson Button, da BAR, vêem alguma chance de derrotá-lo, pelas suas características. Todas as curvas são lentas. Assim, a aerodinâmica, principal vantagem do modelo F2004 da Ferrari, conta menos do que acontece em outros autódromos. Como conquistou seis das sete corridas disputadas este ano, Schumacher teve de responder sobre sua responsabilidade no desinteresse que a Fórmula 1 possa estar gerando. "Em primeiro lugar, a audiência da nossa competição está crescendo no mundo todo e não em queda", afirmou o hexacampeão mundial. "As pessoas querem saber quem será capaz de nos superar." A FIA não deve interferir, segundo comentou Schumacher, na esportividade da Fórmula 1. "Não podemos criar regras artificiais para aumentar o show e fazer as redes de TV cada vez mais felizes", afirmou o piloto alemão. Sobre a quase ausência de ultrapassagens na F1 recentemente, ele comparou: "Você não vai deixar de gostar de futebol só porque acontecem menos gols que cestas numa partida de basquete." A responsabilidade por aumentar o nível de disputa deve ter um único endereço, segundo Schumacher. "Nossos adversários. Eles é que têm de desenvolver seus projetos, como aliás estão fazendo. Chegará uma hora em que a Ferrari também deixará de vencer. Esse é um fenômeno cíclico na Fórmula 1", revelou. Um lugar diferente - O GP do Canadá é sempre uma ocasião especial para Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher na Ferrari. "Adoro Montreal, adoro o circuito. Espero iniciar aqui uma nova fase no campeonato", disse o brasileiro. Apesar de não ter vencido ainda no campeonato, Rubinho lembrou que desde sua estréia na Fórmula 1, em 1993, nunca teve um começo de temporada tão pródigo em pontos. Conseguiu até agora 46, diante de 60 do líder Schumacher. "Estou contente com o meu trabalho no desenvolvimento do carro, do motor, dos pneus, mas não muito com os resultados", admitiu Rubinho. "Preciso ser mais eficiente no acerto do carro para as classificações, largar mais na frente no grid, e na definição da estratégia, assim é que dá para ganhar corrida."