Schumacher pilota táxi para poder chegar ao aeroporto

O ex-piloto Michael Schumacher tornou-se taxista por um dia. Com medo de perder um vôo na Alemanha, o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 assumiu o volante do táxi, no qual estava sua família, para chegar a tempo no aeroporto. O taxista Tuncer Yilmaz disse, em entrevista ao jornal alemão Abendzeitung, que ficou surpreso ao ser deposto do cargo por Schumacher. No entanto, ele gostou de estar ao lado do alemão. "Eu fiquei na vaga de co-piloto dele, foi incrível." "Ele fazia ultrapassagens incríveis, além de andar em alta velocidade nas curvas", complementa Yilmaz. A porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, confirmou a informação do taxista. Segundo ela, o ex-piloto da F-1 tinha a viagem marcada para levar um cachorro de um criador da região de Cobourg. Schumacher, que realizou nas últimas semanas testes pela Ferrari, deixou a Fórmula 1 em outubro de 2006, depois da disputa do Grande Prêmio do Brasil.