Schumacher pode dar adeus às pistas O alemão Michael Schumacher, tetracampeão da Fórmula 1, estaria pensando seriamente em abandonar o automobilismo, abalado pelo acidente com o italiano Alessandro Zanardi na Fórmula Indy, com o que sofreu o brasileiro Luciano Burti em Spa-Franchorchamps e também em função da pressão psicológica a que foi submetido nos últimos dias por Bernie Ecclestone, que ameaçou cassar o título que conquistou nesta temporada caso ele não participasse do GP dos Estados Unidos. Esta hipótese foi levantada hoje pelo jornal alemão Bild, que também cita os atentados terroristas em Nova York e Washington como fatos que estão levando o alemão a considerar a possibilidade de encerrar a carreira. Segundo o Bild, a pressão da família e a recente decisão de Mika Hakkinen em deixar a F-1 - embora o finlandês garante que será por apenas um ano - também levaram Schumacher à reflexão. Mas a gota d?água foi o acidente com Zanardi, de quem o alemão é amigo. "O que estará passando pela cabeça de Michael??, pergunta o jornal, que entende que as atitudes do alemão em Monza (liderou um movimento fracassado para que os pilotos não ultrapassassem nas duas primeiras chicanes e, no grid de largada, dirigiu-se a cada um deles pedindo para que tomassem cuidado), assim como sua ameaça de não correr dia 30 de Indianápolis (mudou de idéia após a ameaça de Ecclestone) com indícios de sua perda de interesse pela F-1, conseqüência do medo de sofrer um grave acidente e da irritação com os dirigentes. Hoje, deixou a Itália o primeiro avião transportando material das equipes de F-1 com destino a Indianápolis. Os equipamentos da Ferrari estão previstos para embarcar no sábado. Felipe Massa - Felipe Massa fez hoje seu segundo treino pela Sauber em Mugello e estabeleceu sua volta mais rápida em 1min23s792, mais de dois segundos melhor que a marca obtida no dia anterior e melhor até que o tempo feito por Schumacher na mesma pista (1min24s20) na semana passada. "Acho que fiz um bom trabalho. Agora é com eles?, disse Massa, que sonha com uma vaga na Sauber em 2002.