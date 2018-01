Schumacher pode se igualar a Senna Indiferente às pesadas críticas recebidas no mundo todo, o alemão Schumacher se apresenta para o GP de Mônaco, no fim de semana, com chances de igualar-se a Ayrton Senna como o maior vencedor da prova. Senna venceu o GP de Mônaco em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, seis vezes. Schumacher, em 1994, 1995, 1997, 1999 e 2001, cinco vezes. Se ganhar domingo, o alemão iguala outra marca histórica da Fórmula 1, ao também receber o simbólico título de Mister Mônaco. Em compensação, a equipe Williams luta também para quebrar um tabu, mas o de não vencer no principado há 19 anos. A última vitória do time inglês em Mônaco foi em 1983, com Keke Rosberg.