Schumacher pode vencer mesmo aos 41 anos, diz Mansell

Michael Schumacher ainda pode ser um vencedor na Fórmula 1 aos 41 anos se voltar com a Mercedes no ano que vem, de acordo com o ex-campeão Nigel Mansell.

"A idade não será um fator na história de Michael," disse o britânico, campeão em 1992, ao jornal Mail on Sunday. "Não me surpreenderia se ele disputasse mais um campeonato."

Schumacher, heptacampeão mundial e o piloto mais bem sucedido da categoria, se aposentou em 2006, mas disse à sua ex-equipe Ferrari que existe "uma possibilidade muito, muito grande mesmo" de correr pela Mercedes em 2010.

A Mercedes comprou a Brawn GP, campeã este ano, com Schumacher cotado para substituir Jenson Button depois que o título levou o britânico para a McLaren. O alemão, que obteve a 91.ª vitória de sua carreira na China em 2006, fará 41 anos em janeiro.

"As pessoas tem desconsiderado as chances de Michael em um eventual retorno, mas eu olho isso de um jeito diferente".

"Ele tem tremenda experiência e talento e a Mercedes vai entregar a ele um pacote fantástico. Ele está em boa forma física e sabemos o quanto de comprometimento e profissionalismo ele carrega", acrescentou Mansell, que venceu seu título mundial aos 39 anos e correu até 41.