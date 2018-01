Schumacher prevê equilíbrio em Monza Para Michael Schumacher, o GP da Itália, domingo, será uma corrida bem mais difícil para a Ferrari que o GP da Bélgica. "Acredito que Williams e McLaren estarão fortes em Monza. É difícil dizer, no entanto, quanto." É esperado para o fim de semana o anúncio do companheiro de Olivier Panis na Toyota em 2003. Três brasileiros estão entre os candidatos, Felipe Massa, Cristiano da Matta e Antonio Pizzonia. Pode ser um dircurso para apenas criar maior expectativa no GP da Itália, 15ª etapa do Mundial. Mas pode ser que Schumacher esteja mesmo falando a verdade. "Os testes da semana passada, em Monza, mostraram que todos (Ferrari, Williams e McLaren) estão muito próximos em performance", afirmou. ?Depois de Nurburgring, essa é quase uma corrida de casa para mim e é sempre bom estar em casa." Arrows - A equipe distribuiu nesta terça-feira comunicado informando que a Corte de Leeds, na Inglaterra, concedeu um prazo de 28 dias antes do início das audiências nas ações propostas por seus credores, dentre eles o piloto Heinz-Harald Frentzen. A nota não diz nada quanto à participação do time do brasileiro Enrique Bernoldi na prova de Monza. A Arrows não disputou as etapas da França, Hungria e Bélgica.