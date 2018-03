Schumacher prevê novo reinado da Ferrari Se o que Michael Schumacher afirmou nesta quinta-feira no Circuito A1-Ring estiver mesmo certo, a Fórmula 1 que se prepare: a Ferrari vai arrasar daqui para a frente. E já a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos para o GP da Áustria. ?A corrida de Barcelona não mostrou o potencial do nosso novo carro. Analisando os números dos outros pilotos com pneus Bridgestone, foi possível ver o quanto o F2003-GA é capaz." É uma posição arriscada. Nesta sexta-feira, se Schumacher não for não só mais veloz, mas muito mais rápido que seus adversários, o que dirá? Na sessão da tarde, classificatória para a ordem de entrada na pista sábado, na definição do grid, todos vão estar na mesma condição, pneus novos e gasolina para apenas uma volta lançada. É a hora certa para a F2003-GA ratificar seus dotes de velocidade. A declaração do alemão soou como uma resposta à Fórmula 1, que depois do resultado do GP da Espanha, estréia do F2003-GA, pilotos e os chefes dos outros times disseram em que a nova Ferrari não demonstrou ser o bicho papão que imaginavam. ?O traçado de Barcelona é bastante particular. Penso que aqui é um bom lugar para mostrar o que podemos fazer", confirmou Schumacher. O que mais caracterizou a edição do ano passado da prova foi a ordem de equipe enviada por Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, para Rubens Barrichello deixar Schumacher ultrapassá-lo para que o alemão vencesse. O tema, claro, teve de ser abordado pelos dois pilotos nesta quinta-feira. ?Guardo na memória apenas as coisas boas. Daquele fim de semana tenho comigo a conquista da pole position e liderança na corrida até a última curva, a partir daí não lembro mais", falou Rubinho. Já Schumacher deixou dúvidas no ar de que decisões do tipo não venham a ser tomadas novamente. ?Está claro para vocês (jornalistas) de que as regras mudaram, não é? Se forçosamente ou não eu não sei." Outro alemão, Nick Heidfeld, sentado ao seu lado, foi mais explícito. ?A única coisa que poderá mudar com essa regra é que não será mais óbvio para o torcedor se a equipe a adotará ou não." Considerando-se que Schumacher está na segunda colocação no Mundial, com 28 pontos diante de 32 de Kimi Raikkonen, da McLaren, o líder, e tendo-se em conta que Rubinho é muito veloz na Áustria, ninguém é louco na Fórmula 1 de não acreditar que a Ferrari, se necessário, fará o alemão vencer. Agora de forma mais discreta, é verdade, como destacou Heidfeld. Quem conhece Schumacher, no entanto, sabe que ele irá já nesta sexta-feira correr com a faca entre os dentes. ?A melhor maneira de evitar ordens de equipe é ser sempre o mais rápido." O piloto sensação do Mundial, Fernando Alonso, da Renault, avisou nesta quinta-feira. ?A exemplo de Ímola e do que será no Canadá, aqui teremos um fim de semana difícil." A nova versão do motor Renault que estréia já nesta sexta-feira representa pouco, segundo Alonso. ?Apenas irá diminuir a diferença que deve nos separar dos outros neste circuito." Ainda falta potência para o revolucionário V-10 francês. Mas Alonso já recebeu uma grande notícia, ainda não oficializada: a Renault já trabalha num V-10 a 90 graus, como da Ferrari, BMW e Mercedes, em substituição ao seu V-10 a 111 graus. Esse foi o motivo de Jean-Jacques His, mago dos motores da Renault, ter deixado a equipe. Ele queria prosseguir na filosofia dos motores ?abertos", como o 111. Juan Pablo Montoya, da Williams, teve nesta quinta-feira de abordar mais a detenção da carta de motorista, domingo na França, do que a respeito das suas chances no GP da Áustria. O colombiano perdeu a carta por excesso de velocidade numa auto-estrada. ?Vi o policial, mas nem me dei conta que estava a 204 km/h." Os problemas surgiram quando o policial o seguiu. Montoya dá a entender que teve uma discussão e por causa disso o documento acabou retido. Não sem uma saída à lá do que se faz mais em particular na América do Sul. ?Dei a ele a minha carta colombiana, que serve só na Colombia. Depois disso já dirigi na Inglaterra e em Mônaco." O piloto da Williams sugeriu ter outra carta, provavelmente inglesa.