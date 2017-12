Schumacher promete ajudar Rubinho Campeão por antecipação do Mundial de F-1, o alemão Michael Schumacher reafirmou nesta quinta-feira que está disposto a ajudar Rubens Barrichello a chegar ao vice-campeonato. ?Estou disposto a fazer o possível para ajudá-lo. A questão é saber se ele vai precisar?, disse Schumacher. ?Tudo o que ele precisa é ser tão forte quanto foi em Budapeste (no GP da Hungria, domingo passado, quando chegou em segundo), para chegar lá?, argumentou o alemão, sugerindo que o brasileiro tem condições de ser o vice mesmo sem sua ajuda. Barrichello ocupa hoje a terceira posição na classificação geral do mundial de pilotos, com 46 pontos. Está a 5 pontos do escocês David Coulthard (McLaren), o segundo colocado. Ralf Schumacher (Williams), com 44 pontos, também briga pela segunda posição. Michael Schumacher soma 94 pontos e garantiu o título com quatro corridas de antecedência.