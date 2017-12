Schumacher promete ajudar Rubinho Se ainda existia alguma dúvida sobre as intenções da Ferrari nas quatro etapas que restam para o encerramento da temporada, Michael Schumacher a desfez hoje: "A exemplo do que fiz com Eddie Irvine em 1999, na Malásia, vou ajudar Rubens Barrichello vencer aqui na Bélgica." O piloto disse mais: "Nós dois trabalhamos para a Ferrari e é de interesse da equipe que Rubens se classifique em segundo no campeonato." O brasileiro, por sua vez, demonstrou consciência de que essa "ajuda" do companheiro depende também dele próprio. "Se Michael estiver liderando e eu em quarto ou quinto, não haverá como ser auxiliado." Os treinos para a 13.ª etapa do Mundial começam amanhã, com a previsão de chuva e frio, a exemplo dos dois últimos dias. Uma vitória a mais, a 52.ª da carreira, dá a Michael a liderança isolada no ranking dos que mais venceram na Fórmula 1. Hoje o alemão está empatado com Alain Prost, 51. O fato foi mencionado ao piloto da Ferrari. Se ele deixaria até mesmo Rubinho vencer se estivesse em primeiro. "Já respondi muitas vezes que as estatísticas representam pouco para mim." Para os críticos dessas ações deliberadas de um piloto para favorecer outros, comentou: "Esse é um esporte de equipe." Rubinho vê da mesma forma: "A diferença é que agora em vez de eu trabalhar para o Michael ele é que tentará facilitar as coisas para mim." Descontraído pela definição da disputa, Michael lembrou hoje sua primeira experiência com um carro de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps, há 10 anos. "Percorrer a Eau Rouge (curva mais desafiante da competição), descobrir sua arquitetura, com a longa descida que a antecede e a acentuada colina em que se insere, a velocidade de contorno, acho que foi a melhor sensação que já tive." Este ano os organizadores do GP da Bélgica modificaram a área de escape da curva, ao substituir a caixa de brita por asfalto. "Fui totalmente a favor da mudança. Não corremos com carros de rali", afirmou. Em outra curva do extenso traçado de 6.968 metros, ainda mais rápida que a Eau Rouge, a Blanchimont, foi realizado o mesmo trabalho. "Considero esta curva mais perigosa que a Eau Rouge", opinou Rubinho. O princípio de asfaltar a área de escape é o de que os pilotos têm maior possibilidade de reduzir a velocidade do carro antes do impacto na barreira de pneus. Os modelos de Fórmula 1 deslizam sobre as caixas de brita por causa da altura do seu assoalho, bastante próximo ao solo. Apesar dos números impressionantes de Michael na Fórmula 1, ele nunca largou na pole position na sua pista favorita, apesar das 41 poles na carreira. "É mesmo...vocês vêem como são as coisas. É um novo desafio." Os dias que se seguiram à conquista do Mundial, na Hungria, foram passados em casa, com a família. "Parecia que não havia acontecido nada, tal a calma que vivi." Quatro dias depois de vencer em Budapeste e ser campeão, Michael sofreu outro grave acidente, desta vez em Mugello. No dia 17 de julho ele bateu com violência num treino em Monza. "Não perdi a confiança na hora de pilotar", disse. "A equipe me informa a respeito de tudo, das causas e do que está sendo feito para evitar novos acidentes." O alemão aproveita para expressar, mais uma vez, seu amor pela Ferrari. "Confio integralmente nessa gente. Repito que é um sonho para mim trabalhar num grupo como o nosso."