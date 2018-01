Schumacher promete reagir no campeonato Apesar do domínio da Renault e da fraca performance da Ferrari nas três primeiras provas da temporada de Fórmula 1, Michael Schumache avisou nesta segunda-feira que não vai abandonar a luta pelo título do campeonato. Para isso, o piloto alemão promete trabalhar muito nas próximas três semanas, para desenvolver o novo carro da equipe italiana antes do GP de San Marino, dia 24 de abril, em Ímola. Após abandonar a prova de domingo, no Bahrein, Schumacher está com apenas 2 pontos ganhos, em 13º lugar no campeonato. Uma situação inusitada para quem dominou completamente as últimas 5 temporadas da Fórmula 1. O atual líder é o espanhol Fernando Alonso, da Renault, com 26 pontos. ?Espero algumas vitórias com o F2005 (o novo carro da Ferrari). Ainda não abandonei a luta pelo título?, garantiu Schumacher, nesta segunda-feira, em seu site oficial. ?Ainda faltam 16 provas e acredito na nossa reação.? Dono de 7 títulos mundiais e de quase todos os recordes da Fórmula 1, Schumacher revelou que vai trabalhar duro nas próximas semanas. Ele gostou do novo carro e aposta na sua evolução. Por isso, programou treinos extras com o F2005 para voltar ao pódio já em Ímola.