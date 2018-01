Schumacher quebra recorde em Fiorano O carro que a Ferrari vai usar na temporada 2004 deu neste sábado mais uma demonstração de força. Sob o comando de Michael Schumacher, a escuderia simulou um Grande Prêmio e o carro respondeu de maneira surpreendente, quebrando o recorde da pista de Fiorano, que pertencia ao carro de 2003. Na 71ª volta - das 100 voltas que o carro deu - o alemão conseguiu a marca 56s279, contra os 56s338 do modelo usado no ano passado. ?Este é um bom começo, sem problemas?, disse o piloto. ?E estou muito feliz?, acrescentou ele. Para Schumacher, no entanto, é preciso cautela. ?Precisamos avaliar a eficiência do carro em relação aos outros. Ao que parece, a Williams e a Renault também têm carros muito fortes?, concluiu. Novos testes da Ferrari serão realizados na semana que vem, no circuito de Mugello, próximo a Florença. O novo carro estréia no Mundial já na primeira corrida, dia 7 de março, em Melbourne, Austrália.