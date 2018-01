Schumacher quebra recorde em Ímola O piloto Michael Schumacher estabeleceu nesta quarta-feira um novo recorde para o circuito de Ímola, onde é disputado o GP de San Marino. Durante o terceiro dia de treinos com o novo carro da Ferrari, o alemão marcou o tempo de 1min20s441, tempo seis décimos de segundo mais rápido que a pole do GP de San Marino do ano passado que ele mesmo havia conquistado. O F2003-GA só deverá ser utilizado pela Ferrari a partir da quarta etapa do Mundial, que será disputada justamente em San Marino. Até lá, a escuderia vai usar o modelo antigo, com o qual o alemão já fez voltas rápidas este ano.