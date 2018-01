Schumacher quer a liderança já no Canadá Com o contrato com a Ferrari prorrogado até 2006, Michael Schumacher concentra-se, agora, em assumir a liderança do Mundial de Fórmula. E acredita poder ultrapassar Kimi Raikkonen, da McLaren, domingo, no GP de Canadá - o alemão tem 44 pontos, quatro a menos que o finlandês. A explicação? "A F2003-GA tem uma aerodinâmica excelente e isso será de grande ajuda neste tipo de pista??, diz Schumacher. No traçado do circuito Gilles Villeneuve, o bom desempenho do motor é fator preponderante para um bom resultado. Neste aspecto, o pentacampeão também se diz tranqüilo e aproveita para responder àqueles que consideram o BMW um propulsor mais eficiente: "O motor é uma de nossas forças. Acredito que nesta área a Ferrari está na frente de todos.?? O retrospecto também favorece o pentacampeão. Ele já venceu cinco corridas no circuito Gilles Villeneuve, a última delas no ano passado. Rubens Barrichello, que está procurando encarar com naturalidade o fato de não ter seu compromisso prolongado, também considera a Ferrari favorita em Montreal: "A F2003-GA está provando ser confiável e o novo pacote aerodinâmico produziu bons resultados nos testes em Monza??, afirmou. Antes de seguir para o Canadá, o brasileiro passou alguns dias em Miami, nos EUA, descansando e reencontrando alguns amigos, como piloto de F-Cart Mário Haberfeld.