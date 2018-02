Schumacher reafirma que não vai parar O alemão Michael Schumacher reafirmou, nesta segunda-feira, em seu site oficial, que não tem nenhum plano de se aposentar após a frustrante temporada na Fórmula 1, em que ficou apenas na terceira colocação com sua Ferrari. ?Não é um ano que posso me orgulhar, mas ainda me divirto e me sinto em forma?, disse o piloto, que só conseguiu uma vitória neste ano. Para o heptacampeão de F-1, a aposentadoria só virá quando sentir que não está se dedicando direito com sua família. ?Irei parar somente quando tiver a impressão que não estou passando tempo suficiente com meus filhos?, afirmou. Na Ferrari desde 1996, Schumacher tem certeza de que 2006 será o ano da virada para a escuderia italiana. ?Na próxima temporada, nosso objetivo é reconquistar o título mundial. A Ferrari segue sendo uma equipe competitiva e nada mudou neste sentido. Vamos trabalhar muito para isso?, completou.