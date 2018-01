Schumacher recua e elogia Bridgestone Depois de responsabilizar a fornecedora de pneus da Ferrari, a Bridgestone, por não ter lutado pela vitória no GP de Mônaco, domingo, Michael Schumacher mudou o discurso nesta segunda-feira. Em entrevista publicada pelo site da equipe reservado à imprensa, o piloto alemão diz que "em outras corridas a eficiência dos seus pneus foi decisiva nas conquistas". Mais: "Estou bastante confiante com relação ao restante da temporada." Os japoneses da Bridgestone provavelmente telefonaram para Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, e lhe perguntaram que história é essa de o seu piloto os criticar abertamente. O texto divulgado nesta segunda-feira pela escuderia italiana destaca "a capacidade de reação já demonstrada pela Bridgestone" e mostra Schumacher até agradecido pela "conhecida dedicação e esforço dedicados ao seu projeto de Fórmula 1." Mas os japoneses não ficaram calados diante da acusação. Hisao Suganuma, diretor esportivo da Bridgestone, já havia destacado que o problema da Ferrari em Mônaco foi a estratégia errada. Schumacher largou em quinto porque tinha muita gasolina, conforme ficou provado na corrida, por ter parado na 31ª volta diante da 23ª do vencedor, Juan Pablo Montoya, da Williams. Diante desse fato, lembrou Suganuma, "o terceiro lugar até que não é um resultado ruim." O dirigente da fabricante de pneus lembrou ainda que Schumacher conseguia ser cerca de meio segundo mais rápido nas voltas finais da prova. Já a partir desta terça-feira Ferrari e Bridgestone estarão juntas de novo nos testes programados para Fiorano, com Rubens Barrichello. Enquanto isso, quase todas as demais equipes da Fórmula 1 trabalham em Silverstone e Monza. O terceiro lugar e talvez a mais inexpressiva prova de Rubens Barrichello na Ferrari - foi o 8º colocado -, fizeram com que a McLaren reassumisse a liderança entre os construtores, com 73 pontos diante de 71 dos italianos. Schumacher embarca para os Estados Unidos nos próximos dias com a mulher, Corinna, onde terá uma semana de férias. "Lá sou um completo desconhecido e posso ter um pouco de vida privada com Corinna", explicou o alemão. Nos dois últimos anos em que esteve lá, Schumacher saltou de pára-quedas, andou de moto e hospedou-se numa fazenda do Texas. Dos Estados Unidos, ele viaja para Montreal, onde dia 15 será disputada a oitava etapa do Mundial de F1, última da primeira metade. Enquanto a Ferrari reclamou da Bridgestone, Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, responsabilizou Jacques Villeneuve, da BAR, seu velho desafeto, por Kimi Raikkonen, da McLaren, não ter vencido o GP de Mônaco - ficou em segundo. "Villeneuve ignorou as bandeiras azuis (que o obrigam a dar passagem a um piloto mais veloz que vem atrás) e segurou Kimi. Era a nossa única chance de ultrapassar Montoya no segundo pit stop (na 52ª volta de um total de 78)." Já a vitória de Montoya e da Williams pode servir de incentivo na renovação do contrato do time com a BMW, patrocinadora e fornecedora de motor. Patrick Head, sócio e diretor-técnico da Williams, disse nesta segunda-feira que os alemães desejam participar mais das decisões que são atribuições da equipe, no caso o desenvolvimento do chassi. "Colocar mais gente para trabalhar tudo bem, mas remover nossa autoridade de algumas áreas que não seja a de motor não aceitaremos", disse o dirigente.