Schumacher registra novo recorde em Fiorano Pelo segundo dia seguido, Michael Schumacher bateu o recorde de Fiorano com a Ferrari 2004. Neste domingo, fez 55s999 no circuito curto, onde deu 18 voltas, das 115 totais. No sábado, fizera 56s279. Até então o recorde, de marco de 2003, era 56s338, da F2003-GA, com o alemão. ?Estou muito satisfeito com os testes. As sensações têm sido positivas, mas o mais importante é que conseguimos andar quase 700 quilômetros sem ter nenhum problema, disse.