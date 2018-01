Schumacher reitera: ano será difícil Michael Schumacher confirmou mais uma vez, em entrevista publicada neste domingo pelo Sunday Times, de Londres, que espera uma temporada difícil para ele e a Ferrari. O Mundial começa dia 6 em Melbourne, na Austrália. "Em primeiro lugar não esperávamos ser muito mais fortes que as outras equipes no começo do campeonato, e nossos adversários provavelmente não vão cometer os mesmo erros do ano passado", afirmou. O diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, ajudou a dificultar as coisas para o alemão. "Com a proibição de trocar os pneus durante a corrida, Michael terá de mudar seu estilo, ser mais controlado."