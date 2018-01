Schumacher renova com a Ferrari até 2006 O alemão Michael Schumacher pôs fim as especulações de que poderia abandonar as corridas de Fórmula 1 em 2004 e renovou o seu contrato com a Ferrari até 2006, anunciou nesta segunda-feira o presidente da escuderia italiana, Luca di Montezemolo. Além do piloto, o diretor-geral Jean Todt, o técnico Ross Brown, o responsável por motores Paolo Martinelli, o de projetos Gilles Simon e o projetista Rory Byrne também tiveram seus contratos renovados. Os valores não foram divulgados. O contrato do brasileiro Rubens Barrichello - válido até o final da atual temporada - não foi mencionado. Em busca do seu sexto título mundial, Schumacher ocupa a segunda posição no Mundial de Pilotos com 44 pontos contra 48 do finlandês Kimi Raikkonen enquanto a Ferrari segue atrás da McLaren por apenas dois pontos (73 a 71). No site da Ferrari, Schumacher disse que está contente na escuderia e também contente pela renovação de sua equipe. ?Adoro o esporte que faço e me sinto extremamente contente na Ferrari, por isso estava muito próximo de prolongar meu contrato. O fato de Jean Todt e a maioria dos engenheiros terem também seus contratos renovados facilitou a minha decisão?, garantiu. Recentemente, o empresário do piloto, Willi Webber, disse que o campeão mundial tomaria uma decisão sobre o seu futuro antes do mês de setembro. Está aí.