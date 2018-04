Schumacher retorna após 3 meses Michael Schumacher voltou a acelerar um carro de Fórmula 1, nesta segunda-feira, em Fiorano, na Itália, depois de ficar ausente das pistas desde a última corrida do Mundial do ano passado, o GP do Japão, disputado dia 14 de outubro em Suzuka. No total, Michael completou 69 voltas no circuito de 2.976 metros, sob temperatura que variou de menos 3 a 5 graus Celsius, com o modelo 2001 da Ferrari. Na melhor passagem registrou 58s783, que pode ser considerado excelente para as condições. A Ferrari não distribuiu os comentários de Michael sobre a sua volta à Fórmula 1. Limitou-se a informar que não só Michael como Rubens Barrichello, Luciano Burti e Luca Badoer, todos pilotos da equipe, estarão já a partir desta terça-feira no tradicional encontro com a imprensa em Madonna di Campiglio, na região do Trentino, nos Alpes italianos, que vive temperaturas glaciais. Michael e Rubinho treinarão no circuito Ricardo Tormo, em Valência, a partir de sábado. O modelo 2002 da Ferrari está previsto para ser lançado dia 27 em Fiorano, na sede da escuderia, na Itália. Enquanto a Ferrari não chega a Valência, as principais equipes que competem com pneus Michelin, McLaren, Williams, Renault e Jaguar, treinaram nesta segunda-feira na pista espanhola. O programa dos franceses é verificar o avanço dos seus novos pneus de chuva. Ano passado a Michelin não tinha um pneu para chuva tão eficiente quanto o da Bridgestone, que equipa a Ferrari por exemplo. Os técnicos molharam seguidamente o asfalto. O escocês David Coulthard, da McLaren, foi o mais rápido, com 1min30s750 (94 voltas), seguido por Juan Pablo Montoya, da Williams, 1min31s300 (93). O italiano Jarno Trulli, da Renault, ficou em terceiro, 1min32s060 (66). Depois vieram: 4º Eddie Irvine (Jaguar), 1min32s180 (76); 5º Kimi Raikkonen (McLaren), 1min32s703 (62); 6º Jenson Button (Renault), 1min34s333 (70), 1min34s333 (70) e 7º Pedro de la Rosa (Jaguar), 1min34s420 (87). Sauber - A escuderia suíça, do brasileiro Felipe Massa, faz nesta terça-feira em Fiorano o primeiro teste com seu novo carro, o modelo C21, pilotado por Nick Heidfeld. Massa também trabalha com o monoposto de 2001, equipado com alguns componentes do novo. Quarta-feira será a sua vez de experimentar o C21.