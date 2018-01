Schumacher rumo ao 8º título da F-1 A Fórmula 1 vai começar a temporada dia 4 de março, em Melbourne, Austrália, com novas regras e adversários mais fortes para a Ferrari. Serão 19 corridas com a estréia do GP da Turquia, em Istambul. O GP do Brasil será dia 25 de setembro, antes das corridas do Japão e China. Michael Schumacher largará como favorito rumo ao oitavo título mundial. As mudanças principais serão na aerodinâmica, com difusor menor e asa dianteira levantada, além de outras alterações menores. Dessa forma, os projetistas estimam que os carros perderão entre 15% e 20% de velocidade nas curvas. Cada carro terá que utilizar o mesmo jogo de pneus na classificação e corrida. Isso significa que deverão ser compostos mais duros que impedem uma aderência melhor. Finalmente, cada motor deverá ser preparado para fazer duas corridas. Com isso, a FIA quer reduzir os custos e reequilibrar a categoria. A Ferrari terá novos adversários. A principal é a McLaren que virá com Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen. A Williams terá o australiano Mark Webber e pode acertar com o brasileiro Antonio Pizzonia. E a Renault apostará em Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Entre as intermediárias, a nova Toyota terá Ralf Schumacher e Jarno Trulli, enquanto a Sauber alinhará com o ex-campeão Jacques Villeneuve e Felipe Massa. A BAR, vice de 2004, manteve Jenson Button e Takuma Sato. E também deverá vir forte. A nova equipe Red Bull, a partir do espólio da Jaguar, terá David Coulthard e Christian Klien.