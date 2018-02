Schumacher satisfeito com F-2005 O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, da Ferrari, se disse satisfeito após testar nesta quarta-feira com o novo modelo da escuderia italiana, o F-2005. ?O melhor de tudo é a sensação que se tem de que o modelo é rápido e bom. Senti imediatamente essas qualidades?, afirmou o alemão, que deu 40 voltas na pista. A nova Ferrari deve estrear no GP do Bahrein, dia 3 de abril.