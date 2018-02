Schumacher se diz ainda mais motivado Ao invés de se abater, o piloto Michael Schumacher garantiu nesta terça-feira que o fato de não ter marcado pontos na corrida de abertura do Mundial de F-1 só o deixa mais motivado para o GP da Malásia que será disputado no próximo final de semana em Sepang. ?Isso (estar sem pontos até aqui) apenas me faz sentir mais motivado?, disse ele. Schumacher diz que vê a temporada com otimismo. ?Depois do que vimos Austrália ficou claro que somos capazes de competir com o carro do ano passado, muito mais do que imaginávamos," acrescentou. "Eu penso que nós temos todas as condições de ir bem em Sepang. Afinal de contas, Rubens (Barrichello) mostrou o que é possível, mesmo depois que uma sessão classificatória em que não foi bem. Estou bastante confiante," finalizou. O heptacampeão não terminou o GP da Austrália, que abriu a temporada. Ele foi obrigado a abandonar a corrida logo depois de bater na Williams do seu compatriota Nick Heidfeld. Rubinho fez um corrida de recuperaração e terminou em segundo.