Schumacher se diz desiludido O piloto alemão da Ferrari, Michael Schumacher, não conseguiu explicar o comportamento do carro nos treinos oficiais deste sábado, quando rodou na volta de classificação e, por conta disso, vai largar entre os últimos no GP da China que será disputado neste domingo. O alemão, campeão por antecipação da temporada, admitiu no entanto, estar ?desiludido?. "Não sei exatamente o que aconteceu quando rodei. Naquela curva, a traseira do carro sempre sai um pouco, mas não tínhamos mudado nada durante a manhã", disse ele. Segundo o alemão, por enquanto ainda não há nada que indique o que aconteceu e será preciso uma análise mais detalhada do problema. "Não sei se foi um erro meu ou um erro do carro, mas se não foi deste último, foi daquele que se senta entre o tanque de gasolina e o volante", brincou. Schumacher disse ser difícil imaginar o que pode acontecer amanhã largando das últimas posições. "A única coisa certa é que é um desafio. Tive que ganhar posições em Monza e achava que aquela seria a última vez nesta temporada. Agora, isso me acontece de novo. Não estou zangado, mas desiludido".