Schumacher sem pressa para definir futuro A Ferrari bem que gostaria de definir logo a prorrogação do contrato de Michael Schumacher até 2008 - termina em 2006. Mas o alemão não quer nem saber desse tipo de assunto. Quem garante isso é seu empresário, Willi Weber. Em entrevista à revista alemã Sport Bild, ele considera "demasiadamente prematuro?? negociar uma extensão contratual. "Não é hora de tocar neste tema. É muito cedo para tomar uma decisão??, disse Weber. Existe grande expectativa sobre se o hexacampeão, atualmente com 35 anos, permanecerá na Fórmula 1 após 2006. Weber prefere não falar sobre o futuro. "Naturalmente, tudo funciona muito bem e gostaria que ele (Michael) continuasse. Mas quem sabe venham fases piores. Temos de esperar.?? O empresário se diz escaldado pela precipitação em relação às negociações sobre o futuro de Ralf Schumacher. Há mais de um ano ele vem negociando a renovação do irmão mais novo de Michael com a Williams ou sua transferência para a Toyota, sem sucesso. "Nunca mais começarei a negociar com tanta antecedência??, revela. Willi Weber aproveitou para atacar Juan Pablo Montoya, que causou acidente com Ralf em Nurburgring. "Terá Montoya licença para dirigir? É preciso fazer um teste de idiotice nele??, disparou contra o colombiano, a quem classificou de "o demente da Fórmula 1??. Tempos - Ralf ficou em segundo nos testes coletivos realizados nesta terça-feira em Monza (1m21s657, 58 voltas). O mais rápido foi Luca Badoer, com a Ferrari (1m21s587, 86). O brasileiro Felipe Massa, com Sauber, foi 5º (1m23s041) e Ricardo Zonta, com a Toyota, terminou em 6º (1m23s649). Em Silverstone, Kimi Raikkonen, com o modelo MP4-19B da McLaren, ficou em segundo lugar (1m22s122). A McLaren aposta neste carro para reagir um pouco no Mundial. O mais rápido foi Fernando Alonso, com a Renault (1m22s068). O brasileiro Antonio Pizzonia, com a Williams, ficou em 4º (1m23s672), Cristiano da Matta, com Toyota, foi o 7º (1m26s217). Memória - Antonio Pizzonia viveu uma grande emoção nesta terça-feira em Silverstone: deu 15 voltas com a Williams FW08, o mesmo carro pilotado por Ayrton Senna em 1983, no primeiro contato do tricampeão com um Fórmula 1. "Foi uma emoção andar nesse carro, que tem pneus lisos e não possui controle de tração??, disse Pizzonia.