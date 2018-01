Schumacher será embaixador de San Marino O piloto alemão Michael Schumacher foi nomeado oficialmente como embaixador da República de San Marino em uma cerimônia realizada na noite desta segunda-feira no Palazzo Pubblico. Autoridades do pequeno país europeu disseram que a escolha de Schumacher não aconteceu apenas pelo seu desempenho nas pistas, mas também por se tratar de uma pessoa envolvida em diferentes causas humanitárias com a Unesco ou com a Fundação Bjorn Steiger. Michael Schumacher é agora representante especial do instituto ICM, que trabalha na cura de deficiências cerebrais e da coluna. "Me sinto honrado e orgulhoso de haver sido eleito como embaixador da República de San Marino," disse Schumacher. "Isto me motiva ainda mais a continuar com o trabalho que venho desenvolvendo. Lamentavelmente há muita gente no mundo que ainda precisa de ajuda?, acrescentou ele.